Mayuko sind die in Mannheim und Berlin lebenden Künstlerinnen Michelle Cheung, Kasia Kadlubowska und Rebecca Mauch.

Klassisch ausgebildet in Musik bzw. Tanz kreieren Mayuko kaleidoskopische Klanglandschaften zwischen Pop, Elektronik und Experiment, beeinflusst von KünstlerInnen wie Björk, Sophie Hunger oder Bon Iver.

Über rauen Bassloops und minimalistischen Beats erzählen ätherische Stimmen von Sinn und Sinnlichkeit in einer technologischen Welt. „Songs To Whistle When Strolling Along The Abyss“ heißt ihr Debütalbum von Anfang 2024. -rw