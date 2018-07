MDC & Dr. Know

Wofür MDC steht?

Da will sich die Band von Dave „Knucklehead“ Dictor nicht endgültig festlegen. MDC releasten seit 1979 unter verschiedenen Backronymen; neben Millions Of Dead Cops (unter dem auch ihr früher Überhit „John Wayne Was A Nazi“ läuft) zieren ebenso Multi-Death Corporations oder Missile Destroyed Civilization die Alben-Cover.

Aber egal, was draufsteht, drin steckt bis heute mit ungemindertem Tempo vorgetragener US-Hardcore- und Anarcho-Punk. Aus Kalifornien kommen außerdem noch die ebenfalls zu den Genre-Urgesteinen zählenden Dr. Know, anschließend übernimmt das Studio Eins DJ Team. -pat