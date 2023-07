MDC & Sheer Terror

Die Band von Dave „Knucklehead“ Dictor lässt sich nicht festlegen, wofür ihr Name denn nun steht.

Für den Ami normalerweise das haftanstaltige Metropolitan Detention Center, releasten MDC seit 1979 unter verschiedenen Backronymen; neben Millions Of Dead Cops (unter dem auch ihr früher Überhit „John Wayne Was A Nazi“ läuft) zieren ebenso viele Damn Christians und Deformed Children, Magnus Dominus Corpus, Multi Death Corporations oder Missile Destroyed Civilization die Albencover. Wurscht, was draufsteht – drin steckt bis heute mit ungemindertem Tempo vorgetragener US-Hardcore- und Anarchopunk! Support: die australischen Partypunks Private Function (Mi, 19.7., 20 Uhr).

Es folgt eine für den NYHC prägende Band, die Stammgast im Manhattaner Club CBGB war: Sheer Terror! „If anybody finds my nipple, please put it on ice and send it back to Paul Bearer!“, war die kultige Ansage nach zu heftiger Bühnenaction bei einem ihrer Steffi-Konzerte Anfang der 90er. Was die Warze macht, ist nicht überliefert; dafür, dass Plüschi Sheer Terror 2022 nach drei Jahrzehnten zurückgeholt hat und sich und seinen Gästen diesen Spaß nun abermals gönnt! Support: Noogy aus Houston (Fr, 21.7., 21 Uhr). -pat