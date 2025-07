Die kanadischen Synth-Pop-Legenden melden sich 2025 auf großer Europatour zurück!

Mit ihrem peppig-schrägen Sound, in dessen Mittelpunkt bis heute die Baritonstimme von Ivan Doroschuk steht, landeten die ursprünglich der Punkszene Montreals entstammenden Men Without Hats bleibende 80er-Hits wie „The Safety Dance“ und „Pop Goes The World“. Jetzt gibt’s die Chance, die „New Wave“-Ikonen noch einmal live zu erleben – mit allen Klassikern und neuen Songs vom 22er Album „Again, Part 2“. -pat