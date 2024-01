Endgültig von den Größen ihres Schlags emanzipiert, präsentiert sich der Fünfer aus Fairfield im US-Bundesstaat Connecticut auf seinem aktuellen Album „The Death We Seek“.

We Came As Romans, Fit For A King und August Burns Red sind die unüberhörbaren Lehrmeister der Currents, die hier mit Being As An Ocean, Oceans Ate Alaska und den Sentinels ein Metalcore-Minifestival abbrennen. -pat