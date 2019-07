Seit 2016 ist die Hamburger Blaskampfgruppe Meute mit ihrem rhythmus-dampfenden Marching Techno schon unterwegs und covert mit expressiven Brasssounds alte wie neue Techno-Tracks.

Das treibt und schubt (Anspieltipps vom aktuellen Album „Tumult“ sind die Tracks „Acamar“ oder „Kerberos“); mit „Hey Hey“ und seinen an „Allein Allein“ erinnernden süßen Vocal-Pathos hatte die Gruppe sogar einen kleinen Single-Hit: tolles Stück mit coolem Vibrafon-Intro! Hier tritt sie gegen das Sven-Väth-Open-Air in Rastatt an.

Tags drauf gastiert Singer/Songwriterin Tina Dico und präsentiert ihr neues Album „Fastland“. -rw