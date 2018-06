Der Saxofonist Michael Blake zählt zu den umtriebigsten Musikern der New Yorker Jazz-Szene.

Er hat sich in über 30 Jahren einen Namen als visionärer Bandleader und Komponist gemacht. Sein Gespür für verschiedene Sounds und seine stilistische Offenheit – von Psychedelic Rock, Funk und Soul über Jazz bis hin zu Avantgarde – gibt er in einem Workshop an junge Jazzer aus der Region weiter. Das Konzert zeigt die Ergebnisse. -er