Mickela ist die 25-jährige Karlsruher „Voice Of Germany“-Halbfinalistin von 2020.

Dort kam sie bis in die Top Ten und veröffentlichte im Februar ihre erste Single „Wellen voll von Liebe“. Einige Texte entstanden nach ihrer Krebserkankung 2019 und handeln davon, das Leben jetzt zu leben. Diese Botschaft schickt sie nun via Gratis-Youtube-Stream in kleiner Bandbesetzung ins WWW. -pat