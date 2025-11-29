Micor – „Redemption“

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Micor – „Redemption“

Zuletzt gab der „Fallers“-Fiesling an der Seite von Cameron Diaz in der Netflix-Spionagekomödie „Back In Action“ sein erstes Hollywood-Gastspiel.

Jetzt tritt Robert Besta wieder als Musiker ins Rampenlicht und feiert mit Micor den CD-Release des Debütalbums „Redemption“.

Auf die international prämierte (u.a. beim „Montreal Independent Film Festival“) gleichnamige Single und die beiden anderen Auskopplungen „Cats Wouldn’t Do It“ und „Peace Of Mind“ folgen nun sechs weitere cineastisch-atmosphärische und poetisch-tiefgründige Slowcoretracks voll erzählerischer Kraft in einem Klanguniversum zwischen Nick Cave, Indie, Jazz und Dark Folk.

Begleitet wird Bestas vom Bariton bis in die Höhen reichender Gesang von Moritz Schläfer (Gitarre), Johannes Frisch (Bass), Marcus Franzke (Keyboard/Posaune) und Stefan Breuer (Drums). -pat

Sa, 29.11., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe
micor.bandcamp.com

Anfang « Turmberg City Stompers | Toxoplasma » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 2 und 1?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …
No Sugar, No Cream (Foto: Rolf Ableiter)

No Sugar, No Cream

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.

Weiterlesen …
Mola

Mola

Popkultur // Artikel vom 15.12.2025

Bei Isabella Streifeneder ist „Schnee im Sommer“ und „Liebe Brutal“.

Weiterlesen …
Toxoplasma

Toxoplasma

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.

Weiterlesen …
Micor – „Redemption“

Micor – „Redemption“

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Zuletzt gab der „Fallers“-Fiesling an der Seite von Cameron Diaz in der Netflix-Spionagekomödie „Back In Action“ sein erstes Hollywood-Gastspiel.

Weiterlesen …
Thomas Godoj

Thomas Godoj

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Was der DSDS-Sieger der fünften Staffel heute macht, hat mit seinem Gewinnersong „Love Is You“ von 2008 nicht mehr allzu viel zu tun.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper