Micor – „Redemption“

Zuletzt gab der „Fallers“-Fiesling an der Seite von Cameron Diaz in der Netflix-Spionagekomödie „Back In Action“ sein erstes Hollywood-Gastspiel.

Jetzt tritt Robert Besta wieder als Musiker ins Rampenlicht und feiert mit Micor den CD-Release des Debütalbums „Redemption“.

Auf die international prämierte (u.a. beim „Montreal Independent Film Festival“) gleichnamige Single und die beiden anderen Auskopplungen „Cats Wouldn’t Do It“ und „Peace Of Mind“ folgen nun sechs weitere cineastisch-atmosphärische und poetisch-tiefgründige Slowcoretracks voll erzählerischer Kraft in einem Klanguniversum zwischen Nick Cave, Indie, Jazz und Dark Folk.

Begleitet wird Bestas vom Bariton bis in die Höhen reichender Gesang von Moritz Schläfer (Gitarre), Johannes Frisch (Bass), Marcus Franzke (Keyboard/Posaune) und Stefan Breuer (Drums). -pat