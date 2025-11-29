Micor – „Redemption“
Popkultur // Artikel vom 29.11.2025
Zuletzt gab der „Fallers“-Fiesling an der Seite von Cameron Diaz in der Netflix-Spionagekomödie „Back In Action“ sein erstes Hollywood-Gastspiel.
Jetzt tritt Robert Besta wieder als Musiker ins Rampenlicht und feiert mit Micor den CD-Release des Debütalbums „Redemption“.
Auf die international prämierte (u.a. beim „Montreal Independent Film Festival“) gleichnamige Single und die beiden anderen Auskopplungen „Cats Wouldn’t Do It“ und „Peace Of Mind“ folgen nun sechs weitere cineastisch-atmosphärische und poetisch-tiefgründige Slowcoretracks voll erzählerischer Kraft in einem Klanguniversum zwischen Nick Cave, Indie, Jazz und Dark Folk.
Begleitet wird Bestas vom Bariton bis in die Höhen reichender Gesang von Moritz Schläfer (Gitarre), Johannes Frisch (Bass), Marcus Franzke (Keyboard/Posaune) und Stefan Breuer (Drums). -pat
Sa, 29.11., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe
micor.bandcamp.com
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Stahlzeit
Popkultur // Artikel vom 24.01.2026
Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!Weiterlesen … Stahlzeit
No Sugar, No Cream
Popkultur // Artikel vom 16.01.2026
„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.Weiterlesen … No Sugar, No Cream
Mola
Popkultur // Artikel vom 15.12.2025
Bei Isabella Streifeneder ist „Schnee im Sommer“ und „Liebe Brutal“.Weiterlesen … Mola
Toxoplasma
Popkultur // Artikel vom 29.11.2025
Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.Weiterlesen … Toxoplasma
Micor – „Redemption“
Popkultur // Artikel vom 29.11.2025
Zuletzt gab der „Fallers“-Fiesling an der Seite von Cameron Diaz in der Netflix-Spionagekomödie „Back In Action“ sein erstes Hollywood-Gastspiel.Weiterlesen … Micor – „Redemption“
Thomas Godoj
Popkultur // Artikel vom 29.11.2025
Was der DSDS-Sieger der fünften Staffel heute macht, hat mit seinem Gewinnersong „Love Is You“ von 2008 nicht mehr allzu viel zu tun.Weiterlesen … Thomas Godoj
Kommentare
Einen Kommentar schreiben