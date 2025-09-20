Mikado
Popkultur // Artikel vom 20.09.2025
Das Kulturhaus in der Nordstadt kommt mit Global Pop Music beschwingt aus der Sommerpause!
Tripod um Gründer und Multiinstrumentalist Victor Lavotha spielen Selbstkomponiertes sowie Arrangiertes, inspiriert auch von Rock, Folk, Jazz und anderen Genres, beeinflusst von Kulturen aus aller Welt – darunter kubanische, karibische, west- und osteuropäische Musik sowie Reggae, Blues mit Posaune, Irish Bouzouki, Piano, Darbouka und Gitarre, hinterlegt mit eigenen Percussion- und Begleit-Tracks (Sa, 20.9., 20 Uhr).
Radio Ananas und Leuchtstoffmöhre sorgen für Ska, Reggae, Rock, Crossover-Funk aus Karlsruhe (Fr, 26.9.) und Wait For June wandeln mit ihrem „All Season Folk Pop“ auf den Pfaden von Folk, Indie, Rock, Piano-Pop, ein wenig Funk und bodenständiger Singer/Songwriter-Musik (Sa, 27.9., 20 Uhr).
Außerdem lädt Karl, der Kater, zu „Karlsuke – Sing & Strum“ für alle Ukulelefans und Sänger, ob Anfänger oder Profi. Gemeinsam werden bekannte Songs von der Leinwand gespielt und lauthals mitgesungen! Ukes kann man sich ggf. vor Ort leihen (info@karlsuke.de). Mehr Infos und alle Termine auf www.karlsuke.de, kostenfreie Tickets auf Eventbrite. Eintritt frei, Spendenempfehlung zehn bis 18 Euro (So, 21.9., 15-17.30 Uhr).
Und der One Day Choir unter Leitung von Musikpädagoge, Komponist und Vocal Coach Patrick Bach gibt die Gelegenheit, ohne langfristige Verpflichtung in einem Chor mitzusingen. Egal, chorerfahren oder zum ersten Mal mehrstimmig – alle sind willkommen. Eine Spende von zehn bis 20 Euro hilft, das Format am Laufen zu halten. Anmeld.: info@patrickbach-cvt.de. (So, 28.9., 14-17 Uhr). -pat
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
Popkultur // Artikel vom 27.09.2025
Eine sehr coole Doppelshow!Weiterlesen … Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
26 Jahre Scruffys Irish Pub
Popkultur // Artikel vom 25.09.2025
Der Türgriff erinnert noch an die Zeit, bevor Paul „Scruffy“ Burke 1999 aus der Kneipe Nilpferd den „Probably Darkest Irish Pub In The World“ macht.Weiterlesen … 26 Jahre Scruffys Irish Pub
The Jakob Manz Project
Popkultur // Artikel vom 21.09.2025
Mit ihrem frischen und zupackenden Sound gehören sie zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz.Weiterlesen … The Jakob Manz Project
Love Music – Fight Facism
Popkultur // Artikel vom 20.09.2025
„In Anbetracht der aktuellen politischen Lage erachten wir es als besonders wichtig, aktiv zu werden: Für ein vielfältiges und friedliches Miteinander und den Schutz unserer Demokratie!“, positionieren sich die Substageler vor ihrem eintägigen Clubfestival, „bei dem wir gemeinsam feiern und gleichzeitig Spendengelder für Menschen generieren, die sich aktiv für den Kampf gegen den Faschismus einsetzen“.Weiterlesen … Love Music – Fight Facism
Mikado
Popkultur // Artikel vom 20.09.2025
Das Kulturhaus in der Nordstadt kommt mit Global Pop Music beschwingt aus der Sommerpause!Weiterlesen … Mikado
Comakinds „Drum’n’Bass Shootout“
Popkultur // Artikel vom 13.09.2025
Nachdem der international erfahrene DJ die Maastrichter Szene zum Beben gebracht hat, lassen Comakind und Co-Host Jo ihr „Drum’n’Bass Shootout“ über Karlsruhe hereinbrechen.Weiterlesen … Comakinds „Drum’n’Bass Shootout“
Kommentare
Einen Kommentar schreiben