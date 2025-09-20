Das Kulturhaus in der Nordstadt kommt mit Global Pop Music beschwingt aus der Sommerpause!

Tripod um Gründer und Multiinstrumentalist Victor Lavotha spielen Selbstkomponiertes sowie Arrangiertes, inspiriert auch von Rock, Folk, Jazz und anderen Genres, beeinflusst von Kulturen aus aller Welt – darunter kubanische, karibische, west- und osteuropäische Musik sowie Reggae, Blues mit Posaune, Irish Bouzouki, Piano, Darbouka und Gitarre, hinterlegt mit eigenen Percussion- und Begleit-Tracks (Sa, 20.9., 20 Uhr).

Radio Ananas und Leuchtstoffmöhre sorgen für Ska, Reggae, Rock, Crossover-Funk aus Karlsruhe (Fr, 26.9.) und Wait For June wandeln mit ihrem „All Season Folk Pop“ auf den Pfaden von Folk, Indie, Rock, Piano-Pop, ein wenig Funk und bodenständiger Singer/Songwriter-Musik (Sa, 27.9., 20 Uhr).

Außerdem lädt Karl, der Kater, zu „Karlsuke – Sing & Strum“ für alle Ukulelefans und Sänger, ob Anfänger oder Profi. Gemeinsam werden bekannte Songs von der Leinwand gespielt und lauthals mitgesungen! Ukes kann man sich ggf. vor Ort leihen (info@karlsuke.de). Mehr Infos und alle Termine auf www.karlsuke.de, kostenfreie Tickets auf Eventbrite. Eintritt frei, Spendenempfehlung zehn bis 18 Euro (So, 21.9., 15-17.30 Uhr).

Und der One Day Choir unter Leitung von Musikpädagoge, Komponist und Vocal Coach Patrick Bach gibt die Gelegenheit, ohne langfristige Verpflichtung in einem Chor mitzusingen. Egal, chorerfahren oder zum ersten Mal mehrstimmig – alle sind willkommen. Eine Spende von zehn bis 20 Euro hilft, das Format am Laufen zu halten. Anmeld.: info@patrickbach-cvt.de. (So, 28.9., 14-17 Uhr). -pat