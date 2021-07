Mikado-Wiesenkonzerte 2021

Das Kanalweg-Kulturhaus meldet sich seinen Open-Air-„Wiesenkonzerten“ im Kulturbetrieb zurück.

Beim Doppel-Trio-Abend am So, 4.7. holen Très Tango zum Auftakt mit Cello, Saxofon und Akkordeon und Stücken von Astor Piazzolla und anderen Tango-Legenden das Flair argentinischer Gassen und Milonga-Salons in die Nordstadt; danach vermeng das während des Lockdowns gegründete Trio Chataigne mit zwei Saxofonen, Akkordeon und Stücken von Bartók, Bach, Gismonti und Mulligan Klassik, Folklore und Jazz.

Die Band am Sa, 10.7. passt schon namentlich wie keine zweite zum „Wiesenkonzert“: Miri In The Green um „Jonny Las Vegas“-Sängerin Miriam Kühnel spielen v.a. ihre mit Saxofon und Autoharp, Gitarren, Kontrabass und Akkordeon, Schlagwerk, Ukulele und Mandola instrumentierten englischen wie französischen Songs zwischen Chanson, Rock, Folk und Singer/Songwriter der aktuellen CD „Beau Caillou“. Die Aufnahmen zum Nachfolger dauern noch bis Herbst. Platzreservierung unter kontakt@mikadokultur.de. -pat