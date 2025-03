Milk TV & Nikki Hill

Dieses 2017 durch Mitglieder von Ropoporose, Brorlab und Phoenician Drive gegründete Art-Punk-Trio fabriziert abgehackt-raue, von Nostalgie und (Post-Reagan-)Zynismus gegenüber der angelsächsischen Popkultur durchdrungene Rockmusik.

Vornehmlich beziehen sich Milk TV in ihren beiden Alben „Good Food For Mean Kids“ (2020) und „Neo Geo“ (’23) auf die New Yorker No-Wave- und kalifornische Noise-Szene (Do, 3.4., 20 Uhr).

Tags drauf singt sich die „Deep South Soul“- und „Roots Rock’n’Roll“-Queen Nikki Hill aus Durham (North Carolina) die Seele aus dem Leib – an der Seite ihrer Pirate Crew, zu der auch Ehemann und Gitarrist Matt gehört (Fr, 4.4., 21 Uhr). Im Anschluss: „Mainstation Session“ mit DJ Ketch und Toby Tobsucht (23 Uhr). -pat