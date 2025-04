Wenn Sänger Ben Hartmann und Pianist Johannes Aue „Lotto“ spielen, wird erst mal die Google-Suche erschwert – könnte man meinen.

Dass dem eben nicht so ist, dokumentiert das Standing des Berliner Duos Milliarden nach Album Nummer drei. Was 2015 mit der Single „Kokain und Himbeereis“ seinen Anfang nahm, steht zehn Jahre später für „rettungslos romantischen Rock“ zwischen Post-Punk, Indiepop und Retrodeutschrock mit musikalischen wie stimmlichen Anleihen bei Ton Steine Scherben bzw. Rio Reiser, in dem „selbst das Psychotische politisch wird“ (Musikexpress). -pat