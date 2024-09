Miri In The Green

Die spielfreudige Band der Pfälzer Sängerin, Akkordeonistin und Songwriterin Miriam Kühnel zählt mit ihrem Sound aus eigenen französischen Chansons und britischen Folksongs zu einem der beliebtesten Indie-Liveacts der Region.

Miri In The Greens fluffige Palette aus Chanson und Folk, Country und Pop kommt open air genauso gut wie im Club! Mit Instrumenten wie Akkordeon, Saxofon, Querflöte, Ukulele, Gitarre, Kontrabass und Schlagwerk gepaart mit Miris mal elfenhafter, mal rockiger Stimme entstehen sowohl entspannte als auch zum Tanzen animierende Nummern. 2022 wurde die Band für ihre CD „40 In A Room“ mit dem „Deutschen Rock und Pop Preis“ ausgezeichnet, 2024 die CD „Ce qui reste“ von 2023 dort als bestes Chansonalbum geehrt.

Neben den Songs der vergangenen vier Scheiben gibt es wieder einige ganz neue Songs zu entdecken. -rw