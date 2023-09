Ein Hauch von Zaz liegt in der Luft, wenn Miri In The Green ihre selbstgeschriebenen lebensbejahenden französischen Chansons und Folk-Pop-Songs anstimmen.

Nach einigen Sommerkonzerten spielt die Band um Sängerin Miriam Kühnel heute das erste Indoorkonzert des Jahres. Neben Nummern ihrer jüngsten drei Alben „Beau Caillou“, „40 In A Room“ und „Ce qui reste“ gibt’s auch ein paar neue Songs zum Grooven und Tanzen. -pat