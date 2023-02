Die „Zaz aus der Südpfalz“ (da hätte man auch selbst drauf kommen können, es war aber Martin Wacker in seiner Welle-Show) und ihre Mitmusiker sind Ende Dezember mit gleich mehreren Auszeichnungen für ihr drittes Album „40 In A Room“ und die Vorzeigenummer „Je me souviens“ in den „Besten“-Kategorien „Pop“, „Folk-Rock“ und „Country“ vom „Deutschen Rock und Pop Preis“ 2022 aus Siegen zurückgekehrt.

Nun folgt mit „La fête“ Part Two der „Wasting My Time“-Reihe. Beim Releasekonzert zu hören gibt’s zehn neue Eigenkompositionen zwischen Chanson, Rock, Jazz, Folk und Singer/Songwriter mit mal englischem, mal französischem Gesang von Miriam Kühnel – merveilleuse! -pat