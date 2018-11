Eine Prise Neil Young, ein Hauch Tina Dico und dazu die tolle Stimme der Sängerin von Johnny Las Vegas.

Die fünf Musiker um Miriam Kühnel (Akkordeon/Tasten) - Tomas Herzig und Ulrich Gehrlein (Gitarre), Jürgen Zimmermann (Kontrabass), Günter Logé (Schlagwerk) und Reinhard André (Saxogon) - spielen Material von Zaz bis Billy Joel sowie viele eigene Songs zwischen Chanson, Rock, Folk und Singer/Songwriter.

Wie auf ihrer aus elf Eigenkompositionen bestehenden neuen CD „Sunday Afternoon“, die Miri In The Green hier zum ersten Mal in Karlsruhe vorstellen. -pat