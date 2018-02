Miss May I & Fit For A King

New Noise wird 15, aber das Jubiläumsjahr muss bedauerlicherweise ohne Open Air auskommen.

Dafür gibt's als Mini-Ersatz ein stark besetztes Clubfest am 21.6., sowie jede Menge NN-Konzerte im NCO und der Stami: Weiter geht's mit den Metalcore-Kapellen Miss May I aus Ohio (Foto) und den sich christlich gebenden Texanern Fit For A King. -pat