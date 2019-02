Mit dem Mixtape „Auf dem Weg Richtung Sonne“ machte sich der „Zapata Soundz“-MC 2012 seinen Namen in der Reggae-Szene.

Heute steht Marvin Reis bei den Jugglerz unter Vertrag, musste sich dafür vom reinen Reggae- und Dancehall-Artist mit Hip-Hop-Attitüde dem Pop öffnen, was nicht jeder frühe Anhänger gutheißt, aber für den nächsten großen Schritt wohl unumgänglich ist: Nach ausverkauften Touren, Headliner-Festivalshows und der zuletzt veröffentlichten Single „Oh Baby“ widmet sich Miwata aktuell seinem Debütalbum, das Anfang 2019 erscheinen soll und dessen Songs er nun live mit Band präsentiert.

Am Nachmittag referiert der Bruchsaler „Dorf Rapper“ Jay Farmer in seinem kostenlosen Workshop (14-18 Uhr, Medienwerkstatt, 3. OG, Anmeldung per E-Mail an j.werner@stja.de) über die Grundlagen der Beatproduktion. -pat