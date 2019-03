Moby Dick & Human

Unter dem Wahlspruch „Vor-Fest Returns“ steht dieses Doppelkonzert.

Vergangenen Sommer standen die beiden regionalen Tribute-Bands Samstag und Mittwoch auf der Cafébühne; am heutigen Abend gehen die Hard’n’Heavy-Fans Moby Dick (KA) und die 80er-Afficionados Human (Mühlacker) auf musikalische Zeitreise und spielen im Wechsel die Songs von Deep Purple, Whitesnake, Dio, Foreigner oder Led Zeppelin bzw. Tears For Fears, Talk Talk, Depeche Mode, Billy Idol, U2 oder The Cure & Co. -pat