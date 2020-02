New Noise & Them Bones, die sich zum neuen Jahr in den Ladenräumen von The Hunter (Winterstr. 44) eingerichtet haben, gastieren mit einem außergewöhnlichen Gig in der Hacke.

Die weißrussischen Wavepunks Molchat Doma kreieren an der Schnittstelle von Post-Punk, New Wave und Synth-Pop einen düsteren und doch tanzbaren Sound samt Gothic-Ethos. -pat