Moon Hooch & Mumuvitch Disko Orkestar

Das „Explosive Horn And Percussion Trio“ aus Brooklyn bläst im wahrsten Sinn des Wortes alles und jeden weg!

Dem dritten Album „Red Sky“ haben Moon Hooch nur ein paar Monate später die online zum freien Download angebotene EP „Joshua Tree“ folgen lassen und das klingt „like House, but it’s more wild, more jagged, more free, more natural to live in“ – so beschreiben die beiden Saxofonisten Wenzl McGowen und Mike Wilbur sowie Drummer James Muschler ihren Abdreh-Sound, dem man unbedingt live standhalten muss!

Tags drauf geht das Tanzgelage im Substage-OG ungezügelt weiter mit dem elfköpfigen Mumuvitch Disko Orkestar aus Mannheim: Balkan Beats, Klezmer-Melodien und Brassband-Riffs bekommen hier Gesellschaft von Hip-Hop, Ska, Punk und Rock, Drum’n’Bass und Electro. -pat