Moonlight Benjamin & Brass Against

Moonlight Benjamin macht Voodoo-Bluesrock, der sich gewaschen hat.

Kreol-Melodien treffen auf ein rockiges Fundament und der „Guardian“ jubelt „das klingt wie eine karibische Patti Smith“. „Siltane“ ist das dritte Soloalbum der haitianischen Sängerin mit Wahlheimat Frankreich, deren mal explosiver, mal berauschender Fusion-Stil sich durch viel Experimentierfreude und satte Vocals und Gitarren auszeichnet (Mi, 31.7., 20.30 Uhr).

Brass Against sind eine weitere Band in der „Zeltival Top Ten“-Reihe, die man dringend mitnehmen sollte. Das Brass-Kollektiv aus Brooklyn mit Sängerin Sophia Urista covert neben Klassikern von Rage Against The Maschine in ureigener Manier auch Tracks von Public Enemy, Kendrick Lamar, Tool oder den Fugees. -er