Mother’s Finest & Strange Kind Of Women

Ihre „Rockpalast“-Show hat die Erfinder des Funk-Rock 1978 auf einen Schlag auch in Deutschland bekannt gemacht.

Dieser wegweisende Abend steht wie schon bei den ausverkauften Tourneen 2022 und ’23 im Fokus der seit über 50 Jahren aktiven „Mother’s Finest“-Gründungsmitglieder Joyce „Baby Jean“ Kennedy, Glenn „Doc“ Murdock (Gesang) und Gary „Moses Mo“ Moore (Gitarre, Mi, 16.10. !!!verschoben aus organisatorischen Gründen, Ursache ist ein geänderter Tourplan, Nachholtermin: Mi, 9.4.25!!!).

Ebenfalls im Rahmen von „Rantastic Kopfhörer live“: das exklusive Konzert von Strange Kind Of Women aus Udine, der weltweit einzigen weiblichen „Deep Purple“-Tributeband, die die „Classic Years“ rund ums legendäre 72er Livedoppelalbum „Made In Japan“ mit Klassikern wie „Child In Time“ und „Highway Star“ ganz in Frauenhand legt (Fr, 25.10.). -pat