Nach ihrem 94er Debüt zählten Mother Tongue um Sänger und Bassist David Gould mit ihrem freakigen „Psycho Blues“-Rock zu den Hoffnungsträgern der Alternativeszene.

Dass die Diskografie 2008 bei „Follow The Trail“ stehengeblieben ist, dürfte kaum jemanden jucken, wenn das Quartett aus L.A. zu „An Evening With“ erstmals seit zehn Jahren wieder auf Touren kommt! Special Guest: Werewolf Etiquette. -pat