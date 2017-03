„We Are Motörblast. And We Play Motörhead.“

Auf Lemmy machen, kann einem ja schnell als Leichenfledderei ausgelegt werden. Die Siegener sind mit ihrer Tribute-Show allerdings schon lange vor dem 28.12.2015 unterwegs gewesen. Dabei liefert das Trio um den auch stimmlich als Double durchgehenden Frontmann Dr. Ape eine Greatest-Hits-Show, die die frühe „Bomber“-Ära genauso abdeckt wie aktuelleres Material. -pat