Movements & Setyøursails

Nach ihrer ausgiebigen US-Tour kommt eine der aufregendsten Emo-/Melodic-Punk-Bands für fünf Dates nach Deutschland, bevor die Festivalsaison durchstartet.

Einer davon im Club Stadtmitte, der sich dieser Frühjahrstage wieder als standesgemäße Konzertlocation etabliert! Im Gepäck hat das amerikanische Quartett um Sänger Patrick Miranda sein 2023 erschienenes drittes Album „Ruckus!“ und mit „Afraid To Die“ und „Where I Lay“ auch schon wieder zwei Singles raus. Special Guest: Sweet Pill aus Philadelphia (Emo, Fr, 9.5.).

Nachdem sie vergangenes Jahr an der Seite von Rising Insane in der Stami aufgetrumpft haben, kehrt tags drauf eine der vielversprechendsten jungen Metalcorebands aus Deutschland auf ihrer ersten eigenen Headlinertour nach Karlsruhe zurück: Setyøursails stellen ihr 2024er Album „Bad Blood“ vor. Special Guest: das Hamburger Quartett Lost In Hollywood, die mit ihrem ’23er Debüt „The Beauty Of Death“ Emotion auf Härte treffen lassen und für ihre Single „Make Me Feel Alright“ Jules Mitch von SYS als Gastsängerin gewinnen konnten (Sa, 10.5.). -pat