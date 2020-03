Mr. M’s Jazz Club 2020

Seit 2008 ist „Mr. M’s Jazz Club“ ein fester Termin im Baden-Badener Kulturkalender.

Vom 12. bis 14.3. lädt Impresario Marc Marshall (Gastgeber, Gesang, Moderation) erneut in den Bénazetsaal im Kurhaus. Hier befindet sich die Bühne ausnahmsweise mal nicht vorn, sondern direkt unter der Empore, was der ohnehin besonderen Atmosphäre weiter zuträglich ist. Für neue Blickwinkel sorgen auch die drei sehr unterschiedlichen Konzerte. Bei diesen wird Marshalls All-Star-Band, zu der übrigens auch Senkrechtstarter Simon Oslender an der Hammond-Orgel gehört, durch wechselnde Gäste verstärkt. Zum Auftakt am Do, 12.3. sind der niederländische Trompeter und Flügelhornist Ack van Rooyen und der deutscher Mundharmonikaspieler Konstantin Reinfeld angekündigt.

Die goldene Mitte glänzt am Fr, 13.3. mit satten Vocals: Soul-Sänger Tony Momrelle, der 16 Jahre lang bei den Acid-Jazz-Pionieren Incognito war und die stilistisch breit aufgestellte Jazzerin Lisa Bassenge versprechen ein abwechslungsreiches Set ohne Scheuklappen. Peter Fessler war schon mal da und wurde völlig zu Recht wieder eingeladen. Der umtriebige Gitarrist und Sänger, bekannt u.a. durch seinen Welthit „New York – Rio – Tokyo“, ist am Sa, 14.3. genauso zu hören wie Sängerin Alma Naidu und Trompeter Thomas Siffling. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr (mit Bewirtung à la carte und Musik vom Duo Bassface), Konzertbeginn um 20 Uhr. -er