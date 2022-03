Lange vor sich herschieben und schließlich doch absagen musste die Baden-Baden Events GmbH BBE 2021 das dreitägige Festival von Marc Marshall mit Solisten aus Jazz, Funk und Soul.

Jetzt kehrt „Mr. M’s Jazz Club“ auf die Bénazetsaal-Bühne des Kurhauses zurück. Bei der 14. Ausgabe begrüßt der Impresario u.a. Jeff Cascaro, Alma Naidu, Lisa Bassenge, Tony Momrelle, Fola Dada und Thomas Siffling. An allen drei Abenden ist als musikalisches Rückgrat die Mr. M’s All Stars Band um Musical Director Frank Lauber am Start. -pat