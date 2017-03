Mr. M’s Jazz Club 2017

Mr. M alias Marc Marshall hat gut lachen!

Sein jährlicher temporärer Jazzclub im Kurhaus Baden-Baden wird zehn Jahre alt. Immer mit dabei: Mr. M’s All Stars Band, die zum Jubiläum nicht an einem, sondern gleich an allen Abenden aufspielt. Neben Sänger Marshall besteht die Combo aus einer Kerngruppe langjähriger Mitglieder und wird jeden Abend um internationale Prominenz erweitert.

Erster großer Gast-Act am Do, 2.3. ist Schlagzeug-Tausendsassa Wolfgang Haffner, Passport-Mitglied, Fanta-4-Drummer und so weiter. Mit dabei sind auch Judy Niemack, Charles Simmons (Gesang) und Peter Fessler (Gitarre/Gesang). Freitags geht’s weiter mit Stars aus Ulm und Marokko: Trompeter Joo Kraus (u.a. aktiv bei Tab Two) und der Percussionist Rhani Krija (war mit Sting auf Welttournee) treffen auf Lucia Cadotsch, Kim Sanders (Gesang) und Torsten Goods (Gitarre/Gesang).

Zum Finale erfolgt der Auftritt eines einstigen Eurovision-Gewinners: Johnny Logan, der sich über drei Jahrzehnte später immer noch singend auf der Bühne findet. Hinzu kommen die sangeskräftigen Fola Dada, Marc Secara und Jeff Cascaro (der auch Trompete spielt). Jeder Konzertabend startet um 19 Uhr mit Bewirtung à la carte und Livemusik vom Duo Bassface (René Krömer & Jean Wadle). -fd