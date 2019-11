Muff Potter & Being As An Ocean

Wie aus dem Nichts verkündete Selfmade-Romancier Thorsten Nagelschmidt aka Nagel 2018 nach fast zehn Jahren Auszeit die Reunion von Muff Potter.

Ein neues Album hat das Münsteraner Punk-Quartett mit „Colorado“ gleich hinterhergeschoben; jetzt wird die Clubtour um weitere sieben Shows verlängert. Support: Jolly Goods. Am Abend drauf präsentiert die kalifornische HC-Kapelle Being As An Ocean ihre eben erschienene LP „Proxy: An A.N.I.M.O. Story“. Special Guests: Novelists FR und Dream State. -pat