„Inspired by simply everything that grooves“ ist dieser Kölner Neuner.

In ihrer „Urban Soundz“-Liveshow zum „Like A River“-Nachfolger „Tomorrow A Flower“ zetteln Muito Kaballa eine Mischung aus Musikspektakel und theatralischer Inszenierung an, verweben in ihren Tracks experimentierfreudigst Global Jazz, Funk, Rumba, Samba, Afrobeat und elektronische Klanglandschaften. -pat