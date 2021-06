Musical Gardening, Tollout & Oh wie schön wär's Zeltival 2021

Zaghaft-vorfreudig auf den Kultursommer startet das Tollhaus am ersten Juni-Wochenende seine mehrstufige Rekultivierung.

Schon 2020 ein starkes Pfund im Tollhaus-Sommerprogramm war der musikalische Biergarten; auch in diesem Jahr verbinden wieder KünstlerInnen die Atmosphäre unter freiem Himmel mit dem lange schmerzlich vermissten Erlebnis live gespielter Musik.

Unter dem Titel „Musical Gardening“ (Sa+So, 5.+6.6., 17-21 Uhr) öffnet der Tollhaus-Garten seine Pforten: Am Auftaktwochenende spielt das Freiburger Quarantäne-Quartett, das vergangenes Jahr mit seinen Hinterhof- und Gartenkonzerten auf Abstand als beispielgebende, kulturelle Grundversorgungsinitiative weithin Furore machte und ebenso im Tollhaus-Garten begeisterte. Auch in diesem Jahr wird der Garten an verschiedenen Stellen bespielt. Anmeldungen, Details und die genauen 3G-Zugangsberechtigungen (getestet oder genesen oder geimpft) finden sich ab Mi, 2.6. auf www.tollhaus.de. Für das zweite Juniwochenende hat sich am 12. und 13.6. mit der Gruppe Miri In The Green eine ebenfalls gartenerprobte Band angesagt, die mit ihrem frankophilen Chanson-Pop auf leichtfüßigste Weise Herz und Verstand, Gefühl und Haltung, Kitsch und Anspruch verbindet.

Bis Mitte August öffnet der Tollhaus-Garten am Wochenende bei freiem Eintritt für musikalische Abende mit Bands von nah und fern. Noch sind nicht alle Termine belegt, sodass sich Musiker bewerben oder empfohlen werden können. Gesucht werden „möglichst mobile Formationen, die vorzugsweise eigenes Material oder auch fremde Stücke in sehr eigenständigen Versionen interpretieren, eine open-air-taugliche Musik spielen und sich auf einen kurzfristigen Bühnenwechsel einstellen können“. Bewerbungen an biergarten@tollhaus.de.

Ab Mitte Juni startet das Karlsruher Kulturzentrum dann mit „Tollout“, einer Reihe zirzensisch-musikalischer Ausflüge und Interventionen, mit denen das Tollhaus in die Region und die Stadtteile ausströmt und sein Publikum besucht. Ab dem 24.6. beginnt dann die zweite Folge des internationalen Sommerfestivals „Oh wie schön wär’s Zeltival“, das musikalisch-kulturelle Highlights mit einem sommerlichen Freiluftambiente verquickt. -ps/pat