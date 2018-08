Musik im Park 2018

Die Schlossgärten von Bruchsal und Schwetzingen bilden die majestätische Kulisse für die Open-Air-Konzertreihe „Musik im Park“.

Die Barockstadt darf sich auf den mit Special Guest Tom Gregory tourenden Karlsruher Singer/Songwriter Max Giesinger (Fr, 27.7., 19 Uhr) und die schottische Country-Pop-Sängerin Amy MacDonald (Sa, 28.7., 19 Uhr) freuen.

In der ehemaligen Sommerresidenz der Pfälzer Kurfürsten präsentiert Van Morrison (Do, 2.8., 19 Uhr) beim einzigen Konzert in Süddeutschland seine beiden vielgelobten neuen Alben „Roll With The Punches“ mit griffigen Coverversionen von Sam Cooke, Count Basie oder Mose Allison sowie „Versatile“, auf dem die 72-jährige Blues-Legende alte Jazz-Standards interpretiert.

Nochmal vier Jahre älter ist mittlerweile „Sex Bomb“ Tom Jones (Sa, 4.8., 20 Uhr); für den Auftritt des dritten Weltstars Joan Baez (1.8.) gibt’s schon lange keine Karten mehr. Außerdem beweist Late-Night-Entertainerin Ina Müller (So, 5.8., 20 Uhr), dass sie auch als Sängerin ein echter Temperamentsbolzen ist. -pat