Konsequent am großen Hype vorbei manövrieren sich Mutter seit 36 Jahren durch die deutsche Poplandschaft.

Im Schatten von großen oder groß gewordenen Acts wie Tocotronic oder The Notwist liefern die Berliner zuverlässig alle paar Jahre ein Album, packende Liveshows und die richtige Portion Mystik. Die Texte von Max Müller haben in all der Zeit nichts von ihrer Unmittelbarkeit verloren, gerade weil sie nicht explizit politisch konkret daherkommen. -fd