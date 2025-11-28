NaN – Festival für Computermusik 2025

Popkultur // Artikel vom 28.11.2025

Algorave

Der unter Informatikern leidig bekannte Error „Not A Number“ ist nun der Name des neuen „Festivals für Computermusik in Karlsruhe“.

Im Zentrum des dreitägigen „NaN“-Programms steht das etablierte Livecodingformat „Algorave“ (Sa, 29.11., 19 Uhr, Jubez), unter dem seit Jahren weltweit Partys und Events stattfinden, bei denen Künstler auf der Bühne Klänge, Visuals und Poesie programmieren und selbst Fehlermeldungen Teil der Leinwandkunst werden.

Das noch nicht finalisierte Line-up umfasst internationale und lokale Künstler; darunter Benoît And The Mandelbrots, Shelly Knotts, Alo Allik, Sofi und Evol. Neben algorithmisch erzeugter Musik bietet „NaN“ den experimentellen „Computer Music Club“ (Fr, 28.11., 21 Uhr, C2 Ost, Ex-Culteum, Essenweinstr. 9), das Nachmittagskonzert „Iterative ßpace“ (So, 30.11., 15 Uhr, ßpace) sowie Workshops (Livecoding: Sa, 29.11., Jubez; Show-And-Tell-Session: So, 30.11, ßpace, je 15 Uhr). -pat

Fr-So, 28.-30.11., Jubez/C2 Ost/ßpace, Karlsruhe

