Lemmy himself bezeichnetet die Band von Blaine Cartwright und seiner Frau Ruyter Suys einst als „America’s last great Rock and Roll band“.

Seit dem 98er Low-Budget-Debüt „Let Them Eat Pussy“ inkl. „Grammy“-Nominierung mit dem Song „Fried Chicken And Coffee“ für die „Best Metal Performance“ haben Nashville Pussy ihren sleazy Gospel neben Motörhead auf der ganzen Welt gepredigt, alle großen Festivals gespielt. Dass es dabei immer leicht vulgär zugeht, liegt nicht nur am traktorfahrenden Nacktmodell und Gitarrenwunder Suys… -pat