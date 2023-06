Mit dem 150 Jahre alten „Wellerman“ ging der schottische Postbote 2020 bei Tik Tok steil und löste einen Shantyhype sondergleichen aus.

Auch „Leave Her Johnny“, „Drunken Sailor“ und anderen Covers altehrwürdiger Seemannslieder aus dem 19. Jh. verpasst Nathan Evans mit seinem unverkennbaren Akzent eine frische poppige Brise. Die auf emotionalen Klavierklängen daherkommende neue Single „Catch You When You Fall“ weist den neuen Kurs. -pat