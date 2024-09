Sie erzeugen zu siebt den Klangkosmos einer ganzen Band.

Vom Schlagzeug über Bass, Gitarre und Mundharmonika bis zur Posaune – vollkommen ohne Instrumente! Das ist ihr Unterscheidungsmerkmal gegenüber vielen A-cappella-Gruppen, die hauptsächlich singend performen. Was Naturally 7 so spielerisch leicht von den Lippen geht, nennen sie selbst „Vocal Play“.

Die Amis um ihre Gründungsbrüder Roger (Musikalischer Leiter, Arrangeur, 1. Bariton, Rapper) und Warren Thomas (Percussion, „Gitarre“, „Klarinette“, 3. Tenor) beherrschen R’n’B, Soul, Hip-Hop, Gospel, Pop und Rock; auf der „N7 @ The Movies Tour“ performen die „Sieben Stimmen-Weltwunder“ („Die Welt“) Songs aus „Titanic“, „The Sound Of Music“, „West Side Story“, „Grease“, „Jailhouse Rock“, „8 Mile“, „Saturday Night Fever“ u.v.m., dazu Themes aus „James Bond“-Filmen. -pat



