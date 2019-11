Neeki & Planes Mistaken For Stars

„Desillusionierter Mädchen-Pop irgendwo zwischen John Mayer und Wir sind Helden“.

Hier verortet sich Neeki, die schon im Oktober beim bandverstärkten Heimspiel auf dem Karlsruher „Stadtfest“ mit ihrem melodisch-erdigen Indie-Pop zu gefallen wusste.

Zum Wochenendausklang legen die US-Punkrocker Planes Mistaken For Stars um Frontmann Gared O’Donnell nach ihrem 2016er Quasi-Comeback „Prey“ einen verspäteten Europatourstopp ein. Support: die Post-HCler Wolves Like Us aus Oslo. -pat