Nello Colosimos Modulazione war in den 80ern einer der gefragtesten Acts des italienischen New Wave in Deutschland.

An diesem Abend performt er mit Band italienische Rock- und Popklassiker von Paolo Conte, Zucchero, Eros Ramazotti und Pino Daniele, aber auch Welthits von Künstlern wie Sting, Procol Harum, Lou Reed oder Eric Carmen, die auf Italienisch das gewisse Al dente erhalten. Special Guest: DJ Low Nat (Italo Disco/Cosmic). -pat