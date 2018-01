Die beiden Basler Rock- und Metal-Urgesteine Thomas Baumgartner (Ex-Gurd, Erotic Jesus, Undergod) und Frederyk Rotter (Zatokrev, Crown, The Leaving) bilden das Fundament dieser Schweizer All-Star-Band.

Franky Kalwies (Ex-Disgroove) am Bass und David Burger (Ex-Slag In Cullet) aus dem Dunstkreis von Zeal & Ardor an den Drums komplettieren das Line-up von Neo Noire, die mit ihrem „Hybrid-Rock“ aus 90er-Alternative und zeitgemäßen Metal-Stilen furios in die Gegenwart transformierte und von Pomp befreite Erinnerungen an Acts wie Jane’s Addiction oder die Smashing Pumpkins wecken. -pat