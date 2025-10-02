Nervous Assistant, Dim Prospects, Sons Of Arrakis & Duesenjaeger
Popkultur // Artikel vom 02.10.2025
Mit seiner Ende 2024 neuformierten Trash-Hardcore-Punkrock-Kapelle Terrorfett supportet Plüschi hinter der Schießbude den Hackerei-Oktober-Auftakt mit Nervous Assistant (HC-Deutschpunk, Bremen) und Dim Prospects (Hard- und heart-hitting Punk, Wien, Do, 2.10. 20 Uhr).
Als „Melange Rock And Cinematographic Sci-Fi Rock“ beschreiben die Sons Of Arrakis aus Montreal ihren Sound; das Debütalbum „Volume I“ hat 2022 bei „Doom Charts“ auf Platz eins eingeschlagen (Fr, 3.10., 20 Uhr)!
Am Abend drauf feiern die Osnabrücker Duesenjaeger ihr 25. Bandjubiläum – mit Emo-Post-Punk und deutschen Texten, immer treibend, wütend, melodisch, oft melancholisch. Support: Inner Conflict (Sa, 4.10., 21 Uhr). -pat
Alte Hackerei, Karlsruhe
