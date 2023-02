Neue Tempel-Reihe: Organisch – Elektronisch

Das antike Vorurteil, elektronische Musik sei unmenschlich, ist seltener geworden.

Heute ist fast jede Musik durch irgendein Mischpult, einen Filter oder Equalizer gelaufen, selbstverständlich auch eine klassische Klavieraufnahme. Es gilt, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Hier setzt die neue Reihe im Tempel an: „Organisch – Elektronisch“ präsentiert Acts, bei denen Körper und Kompressor, Stimme und Synthesizer gleichberechtigt und kreativ zum Einsatz kommen. Mindestens einmal im Monat serviert Martin Holder, unbestritten der beste Jazzbooker der Stadt, ab sofort elektronische Livekonzerte, DJ-Sets und Live-Visuals in der Mühlburger Scenario Halle.

Flankiert werden einige dieser Shows durch Workshops, bei denen die KünstlerInnen ihr Setup vorstellen und ihre kreativen Techniken weitergeben. So z.B. Julian Maier-Hauff: Der badische Tausendsassa zeigt, wie man gut vorbereitet eine intuitive Improperformance an der Elektronik gestaltet (Sa, 18.2., 10-18 Uhr, Foto oben, s. sep. Tipp). Die Inspiration des Moments steht bei dem studierten Jazztrompeter und Musikproduzenten auch in seinen eigenen Sets im Vordergrund.

Die sind komplett improvisiert, frei und tanzbar, elektronisch und organisch. Trompete, Saxofon und Posaune verschmelzen mit den synthetischen Klängen zu sphärisch-groovenden Soundräumen (Fr, 17.2., 19 Uhr). Die nächsten Gäste der Reihe sind die Berliner Indie-Electronica-Band Conic Rose (2.3., s. separater Tipp, Foto links: Mitch Stöhring), Experimental-Popper Angela Aux II (11.3.), das elektronisch erweiterte Klaviertrio LBT (1.4.), der Multiinstrumentalist Andy’s Echo (15.4.) und das elektronische Ein-Mann-Orchester Diivision (22.4.).

Zu „Organisch – Elektronisch“ gehört auch die neue Reihe „Tempel Afterwork“: An je einem Donnerstag im Monat legen DJs aus der Region auf, die Bar hat offen und aus dieser relaxten Atmosphäre ganz ohne Tanzzwang entsteht ein Freiraum für eklektische DJ-Sets. Am Do, 9.2. spielen Diva D und Vozon beim „Afterwork“ einen Mix aus Techno, Breaks, Electro und UK-Garage – immer mit einem Smiley im Groove. Dazu gibt’s Softdrinks, Karlsruher Biere, eine Weinauswahl, Sekt und Wodka-Mate. -fd