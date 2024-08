Neuer Jazzclub-Workshop: Sunday Afternoon Jam

In Ergänzung zu den „Young Lions“ (Mo, 9.9., 17 Uhr) richtet sich dieser neue Workshop am ersten Sonntag im Monat an jazzbegeisterte Amateurmusiker, die bereits in Lohn und Brot stehen.

Wer schon Erfahrungen mit einfachen Jazzstandards hat, sich aber noch nicht auf die Bühne einer Session traut oder Neues lernen will, wird hier mit den Grundlagen des Zusammenspiels vertraut gemacht. Themen sind: Abläufe, Repertoire, Soloaufbau und Kommunikation auf der Bühne. Wer sich sicher genug fühlt, jammt tags drauf bei der „Session“ (Mo, 9.9., 20 Uhr) mit. Anmeld. mit Name und Instrument: robin.mock@arcor.de. -pat