New Bands Festival 2021: Semifinale

Das vom Popnetz Karlsruhe ausgerichtete regionale Nachwuchsbandfestival geht ins Halbfinale.

Über die drei Vorrunden haben 18 Acts in Jubez, Substage und Tempel gespielt; die Juryersten Fancity (Rock), The Sciences (Garage) und Evia (Folk/Indie-Pop) wurden direkt ins Finale katapultiert, während die Zweitplatzierten Nyso, Dayn (Rap), Gynger (Singer/Songwriter) sowie die Publikumsgewinner Sonnenblumen Of Death (Punk), Jønson X Phil (Saxofon-Drums-Elektronik-Power) und Soldiers Of Society (Rock) nun abermals antreten.

Drei von ihnen qualifizieren sich so noch fürs Finale im Substage (26.11.), wo es neben Sachpreisen vor allem um die begehrten Auftritte bei „Fest“ und „Unifest“ sowie eine Tonstudio-Komplett-CD-Produktionen geht. -pat