New Bands Festival 2022

Seit fast 40 Jahren ist das NBF das Nachwuchsfestival der Region Karlsruhe für alle Spielarten der Rock- und Popmusik.

Ende März wurden Corona-verzögert erst noch die 2021er Gewinner Jønson X Phil (1. Platz, Auftritt auf der „Fest“-Hauptbühne), Evia (2. Platz, Auftritt beim „Uni-Fest“) und The Sciences (3. Platz) gekürt. Weil der Publikumspreis ebenfalls an JxP ging, bekommen mit den Sonnenblumen Of Death die Zweitplatzierten des Zuschauervotings den „Fest“-Feldbühnen-Slot.

Und jetzt geht’s nahtlos auch schon wieder in die Vorrunden (je Sa, 19.30 Uhr). Im Tempel (7.5.) treten an: Gute Nacht um 6 (Pop), Alice & Dolores (Electronic), Stories (Singer/Songwriter), Oceansides und Bananas Of The Anytime (Punk) sowie Fancity (Rock); die zweite Vorrunde (14.5., Substage) spielen Selina Cifric (Singer/Songwriter), Axit und Captivated (Metal), Gondhi & Band (Gitarren-Rap), Fortytwo (Rock/Pop) und Whitepaper (Singer/Songwriter). Vorrunde drei (28.5., Jubez) machen die Empty Bullets (Metal), Angelique l’Unique (Piano), The Lions’ Rage (Rock), Nyso (Rap), Improbus (Rock/Metal) und Situation Man (Rock/Alternative) unter sich aus. Die Überzeugendsten bestreiten dann Semifinale (1.10., Substage) und Finale (5.11., Jubez). -pat