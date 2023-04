New Bands Festival 2023: 2. & 3. Vorrunde

Die 2023er Ausgabe des von Jubez, Substage und Tempel veranstalteten Nachwuchsfestivals ist ein ganz besonderer Jahrgang.

Denn das zu Anfang noch als „Newcomer Festival“ ausgespielte „New Bands Festival“ wird 40 Jahre alt! Bei den Vorrunden treten je sechs Acts mit 30-minütigen Sets an; den siegreichen winken Tonstudioaufnahmen, Rockshop-Gutscheine und Auftritte bei „Das Fest“ und dem „Unifest“. Eine Fachjury entscheidet gemeinsam mit dem Publikum, wer es in die nächste Runde schafft (Semifinale: 30.9., Jubez; Finale: 18.11., Substage).

Im Jubez (Sa, 6.5.) spielen Fading Reason (Tec Metal Pop Rock), Carry On, Atlas! (Melodic Metal), Feintonfilter (Indie-Pop), Pascal Harkawe (Singer/Songwriter), Polylight (Electronic) und Marauded Mind (Artpop); im Substage (Sa, 13.5.) Empty Bullets (Hardrock), The Wasn’t Me’s (Rock/Alternative), Blurry Tale (Rock), Wishing Wells (Metal), Oh Jesses (Punk) und Nyso (Rap). Beginn: je 19.30 Uhr. -pat