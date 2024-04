New Bands Festival 2024: 1. Vorrunde & Italo Disco #3

Beim Nachwuchsfestival von Jubez, Substage, Tempel und Popnetz wird einmal jährlich der regionale Vorzeigenewcomer ausgespielt.

Eine Fachjury und das Publikum entscheiden gemeinsam, welche der Acts aus Vorrunden eins es in die nächste Runde schaffen (19 Uhr). Es treten an: Kaipi (Indie-Pop-Rap), Sip Of Life (Indie-Rock), Up In The Gallery (Symphonic Alternative Metal), Lisa Huber (Singer/Songwriter), Canalopi (Indie) und Affront (Crossover).

Parallel zum „New Bands Festival“ steigt überm Substage im Minestrone die dritte Edizione der „Italo Disco“ mit DJ Dottore Vogel, der Klassiker wie „Dolce Vita“, „Tarzan Boy“ oder „Comanchero“, aber auch unbekanntere Elektroperlen vom Stiefel auf die Tanzfläche schickt (21 Uhr). -pat