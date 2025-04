New Bands Festival 2025

Das inzwischen auch von P8 und Hackerei bepartnerte, seit 42 Jahren übers Karlsruher Popnetz von Jubez (STJA), Substage und Tempel organisierte Nachwuchsfestival der Region für alle Spielarten der Rock- und Popmusik geht in seine erste Vorrunde 2025.

Nachdem Breathing Mess (Frunge-Rock), The Lions’ Rage (Hardrock) und Noway (Metalcore), Furusiyya (Post-Indie), Haphazard (70s Psychedelic) und The Beat Boyz (Pop/Rock; Sa, 26.4., P8) angetreten sind, ermitteln Haloquadratum Wasabi (Post-Punk), Sid Kid B (Indie-Rock/-Pop), Karlmer (Psychedelic/Crossover), Neversix (Funk/Brass), Bloshka And Band (Dreampop/Singer/Songwriter) und Pennyroundhousekick (Crossed Punk; Sa, 10.5., Jubez) sowie Filo (Singer/Songwriter), Reckless Truth (Metal), Etterath (Post-/Prog-Metal), Allure (Metalcore), Charly Augustin (Electro-Pop) und Situation Man (Rock; Sa, 31.5., Tempel) die Teilnehmer fürs NBF-Semifiale (4.10., Jubez) und Finale (15.11., Substage).

Mitmachen können Bands und Acts aus Karlsruhe und Umland bis 28 Jahren im Durchschnitt, die eigene Songs und Tracks auf die Bühne bringen. Auf die Gewinner warten Studioaufnahmen und Auftritte bei „Das Fest“, dem „Unifest“ sowie Clubgigs. -pat